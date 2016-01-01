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ديني

مستشار شيخ الأزهر: انطلاقة رائعة ومبشرة لمنتدى شباب صناع السلام

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:16 م
صدى البلد
محمد شحتة
أكد المستشار محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر، أن منتدى شباب صناع السلام شهد انطلاقة رائعة ومبشرة في أولى فعالياته اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، موضحا أن هذا المنتدى يبعث برسالة سلام من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى العالم أجمع مفادها أننا إذا أردنا أن نصنع سلامًا حقيقيًا ترتقي به مجتمعاتنا فعلينا بالشباب فهم قادة المستقبل وأمل الغد.

وقال عبد السلام ، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : " شباب صناع السلام ، حين التقيت هؤلاء الشباب شعرت بالأمل والتفاؤل والثقه، شباب العالم يصنعون السلام، برعاية الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلين وكنيسة كانتربري" .

وأضاف مستشار شيخ الأزهر: "انطلاقة رائعة ومبشرة لمنتدى شباب صناع السلام في العاصمة البريطانية لندن، شباب مصري عربي بريطاني يتحاورون لأول مرة ضمن مبادرة الحوار بين الشرق والغرب التي أطلقها إمام السلام فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين ".

وختم عبد السلام ، قائلا : "رسالة سلام يبعث بها إمام السلام للعالم أجمع مفادها أننا إذا أردنا أن نصنع سلامًا حقيقيًا ترتقي به مجتمعاتنا فعلينا بالشباب فهم قادة المستقبل وأمل الغد، لنغرس فيهم قيم الحوار والتعايش والسلام والإندماج الإيجابي من أجل مستقبل أفضل للإنسانية جمعاء، حفظ الله شيخ الإسلام الطيب"

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