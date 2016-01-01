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كأس العالم

الحلفاوي: مباراة فرنسا وبلجيكا مخيبة للآمال ولا تليق بنهائي مبكر

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:25 م
صدى البلد
محمد بدران
قال الفنان نبيل الحلفاوى، إن مباراة فرنسا وبلجيكا كانت مخيبة للآمال ولا تليق بنهائي مبكر لكأس العالم.

وأضاف في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ‏المباراة خيبت الآمال.. لا تليق بنهائي مبكر. لا ظهور متميز لأي من نجوم الفريقين ربما باستثناء هازارد. لوكاكو غاب تماما وبروين كان سيئا. مبابي ركز أكثر على الاستعراض. جريزمان كان عاديا.

وكان المنتخب الفرنسي فاز بهدف دون رد أمام نظيره منتخب بلجيكا، في المباراة التي أقيمت على ملعب كريستوفسكي، ضمن مباريات دور نصف نهائى ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
الحلفاوي: مباراة فرنسا وبلجيكا مخيبة للآمال ولا تليق بنهائي مبكر

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