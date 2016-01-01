رشا نبيل تحرج المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية على الهواء .. فيديو

أحرجت الإعلامية رشا نبيل، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، ممدوح الششتاوى، على الهواء بقولها:" إن أبطال مصر في الألعاب الفردية ينفقون على تدريباتهم في بعض الأحيان من أموالهم الخاصة بمساعدة أهلهم".



ورد "الششتاوى"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل في برنامجها " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى" ، إن النتائج المشرفة التي أحرزها أبطال مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بسبب مجهودات اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، مؤكدا أن الدولة هي التي تكفلت بكافة أموال التدريبات والمعسكرات الخاصة بأبطال مصر.



وأضاف" الششتاوي"، أن تكريم الرئيس السيسي فخر لكل الرياضيين المشاركين في دورة العاب البحر المتوسط.



وأكد المدير التنفيذي للجنة الاولمبية، أن شركات الرعاية لا تنظر إلى الألعاب الفردية بنفس نظرة رياضة كرة القدم.

