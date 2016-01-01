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أخبار العالم

الولايات المتحدة توافق على صفقة بيع صواريخ إلى دول أوروبية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، موافقة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع صواريخ "جو - جو" لبريطانيا والدنمارك.

وقال البيان الصادر عن الوزارة، اليوم، الثلاثاء، إن بريطانيا توجهت بطلب شراء 200 صاروخ "إيم — 120 دي"، وهو صاروخ "جو — جو"، متوسط المدى، بقيمة 650 مليون دولار، حيث تمت الموافقة على بيع 28 صاروخا، من الطراز نفسه، بقيمة 90 مليون دولارا للدنمارك.

ويبلغ إجمالي الصفقة التي وافقت عليها واشنطن للدولتين، 740 مليون دولارا.

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