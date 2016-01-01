رياض محرز يعبر عن فرحته بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

عبر الجزائري رياض محرز عن فرحته بعد انتقاله لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا قادما من نادي ليستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكتب محرز على صفحته الشخصية بموقع التدونيات "تويتر" قائلا: "كل شيء ياتى الى من يعرف كيف ينتظر".



وبحسب تأكيدات الصحافة، فإن قيمة انتقال محرز هي 65 مليون جنيه استرليني ليكون أغلى لاعب عربي وإفريقي في التاريخ ولمدة خمس سنوات.



يذكر أن رياض محرز الحائز على جائزة أفضل لاعب في البريميرليج لموسم 2016/2015 طلب الرحيل قبل عامين ولكن إدارة النادي رفضت رحيله.