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بطلة مصر في رفع الأثقال: سعادتي بتكريم السيسي لا توصف

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:35 م
صدى البلد
البهى عمرو
قالت دينا بركات، بطلة مصر في رفع الأثقال، إن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها أكبر من سعادتها بالحصول على الميدالية البرونزية بدورة ألعاب البحر المتوسط.

أشارت بركات خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد الى أن فرحتها بالحصول على وسام الجمهورية لا توصف.

ولفتت بركات أنها لم تكن تتوقع أن يمنحهم الرئيس أوسمة الجمهورية، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها للحصول على ميدالية ذهبية خلال البطولات المقبلة.

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