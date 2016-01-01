أحد أهالي قرية منية السعيد: أزمة الأفاعي قائمة منذ 4 سنوات.. فيديو

قال محمد الشورى، أحد أهالي قرية منية السعيد بمحافظة البحيرة، إن أزمة انتشار الأفاعي والثلاثين قائمة منذ أكثر من أربع سنوات داخل القرية، ولكننا فوجئنا هذا العام بانتقال الثعابين من الزراعات والأراضي الزراعية للمنازل.



وأضاف " الشورى " في حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامجها " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن هناك حالة وفاة وحالات إصابة بسبب اللدغ من الأفاعي والثعابين.



وأكمل:" الأفاعي دخلت المنازل عن طريق مواسير الصرف الصحي العشوائي".