نائب رئيس مستقبل وطن: تطوير النقل النهري والبحري سيعظم التجارة الداخلية

قال النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الخطة الشاملة التي طرحها د. هشام عرفات وزير النقل لتطوير النقل البحري والنهري خلال الأربع سنوات القادمة قادرة على الارتقاء بهذا القطاع الهام من قطاعات النقل، مشيرًا إلى أنه بشرة خير لما هو قادم في هذا القطاع الحيوي.



وأشار "رشاد" في بيان له اليوم، إلى أن تطوير النقل النهري وتحريك مجرى النيل والعمل على تطوير الموانئ سيعمل على تعظيم التجارة الداخلية كما سيزيد من امكانيات التجارة والتبادل التجاري بين مصر والسودان.



ونوه نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن وعود وزير النقل، بإحداث نقلة تجارية وتنموية من خلال قطاع النقل تحتاج إلى مساندة من الجميع.



وشدد عثمان، أن القيام بعملية تكريك ميناء الإسكندرية والدخيلة، وتطوير ميناء الغردقة وتزويده بمحطة انتظار، وميناء البحر الأحمر، وميناء نويبع، وتكريك ميناء دمياط، وإنشاء كوبرى الدخيلة تأتي كلها في اطار جهود تطوير النقل النهري والبحري في مصر.