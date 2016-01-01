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أخبار العالم

السلطات الإيطالية تلقي القبض على مقدوني بتهمة الإرهاب

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:31 ص
صدى البلد
أ ش أ
ألقت الشرطة الإيطالية ، أمس الثلاثاء ، القبض على مواطن مقدوني (29 عاما) يدعى أجيم ميفتاروف للاشتباه في تورطه في قضايا إرهاب. 

وقالت الشرطة ، وفقا لوكالة أنباء (آنسا) الإيطالية ، إن الرجل حاول تنفيذ عمل إرهابي ، مشيرة إلى أنه بتفتيش منزله تم العثور على طائرات بدون طيار وملابس عسكرية وهاتف يحتوي على دعاية جهادية. 

وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يعيش في وحدة سكنية في منطقة (تولفا) بالقرب من (فيتيربو) ، وأنها عثرت على ما يزيد عن 4 آلاف اتصال له بمسلحين حول العالم. 

يُشار إلى أن وزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، إخراج تونسي قدم إلى إيطاليا عام 2014 للدراسة إلا أنه ارتبط بعلاقات مع متشددين في وقت لاحق.

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