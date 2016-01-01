جيونيوز الباكستانية: أحد قادة حزب عوامي الوطني من بين قتلى انفجار بيشاور

ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية ، نقلًا عن مسؤولين في باكستان ، أن هارون بيلور أحد قادة حزب "عوامي" الوطني ، كان من بين قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسيرة انتخابية في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد ، وأن التفجير وقع في منطقة "ياكا توت" بالمدينة بمجرد صعود بيلور لإلقاء خطاب أمام مناصريه.



ونقلت القناة عن مصادر رسمية في بيشاور أن الإنفجار تم باستخدام 8 كيلوجرامات من مادة "تي ان تي" شديدة الانفجار ، ما نتج عنه مقتل 12 شخصًا ، مشيرة إلى أن متحدثًا باسم مستشفى "ليدي ريدينج" ببيشاور أكد أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى بلغ 35 شخصًا.



وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل 12 شخصًا بينهم زعيم حزب خلال مسيرة انتخابية في انفجار بمدينة بيشاور شمال غربي البلاد.

