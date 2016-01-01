ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

جيونيوز الباكستانية: أحد قادة حزب عوامي الوطني من بين قتلى انفجار بيشاور

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية ، نقلًا عن مسؤولين في باكستان ، أن هارون بيلور أحد قادة حزب "عوامي" الوطني ، كان من بين قتلى الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسيرة انتخابية في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد ، وأن التفجير وقع في منطقة "ياكا توت" بالمدينة بمجرد صعود بيلور لإلقاء خطاب أمام مناصريه.

ونقلت القناة عن مصادر رسمية في بيشاور أن الإنفجار تم باستخدام 8 كيلوجرامات من مادة "تي ان تي" شديدة الانفجار ، ما نتج عنه مقتل 12 شخصًا ، مشيرة إلى أن متحدثًا باسم مستشفى "ليدي ريدينج" ببيشاور أكد أن عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى بلغ 35 شخصًا.

وكانت الشرطة الباكستانية قد أعلنت، في وقت سابق، مقتل 12 شخصًا بينهم زعيم حزب خلال مسيرة انتخابية في انفجار بمدينة بيشاور شمال غربي البلاد.

ترشيحاتنا

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

أول تعليق من صهر أردوغان عقب توليه منصب وزير للمالية

القبض على مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بتهمة الرشوة

التاريخ مازال يكتب كريستيانو رونالدو صديق الإنجازات على مدار مشواره الكروي

البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة الحرية 2 وتقودها إلى ميناء أشدود

بالأرقام.. كريستيانو رونالدو على رأس قائمة الأغلى في تاريخ يوفنتوس

موضة فساتين سواريه 2018.. صور

متحدث الصحة: الهجوم على قرار إذاعة السلام الجمهوري سخافات متوقعة.. فيديو

زيزي عادل بإطلالة أنيقة بالجمبسيوت.. صور

الأعلى للآثار يفجر مفاجأة حول اكتشاف مدينة أثرية بالمنيا على يد لصوص.. فيديو

رياض محرز يعبر عن فرحته بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي

إلغاء ودية الزمالك أمام نورمبرج بعد تقدم الأبيض برباعية بسبب إصابة بالغة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

موضة فساتين سواريه 2018.. صور

زيزي عادل بإطلالة أنيقة بالجمبسيوت.. صور

فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور

فيديو

محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة
والدة المتوفي بسبب اللدغ بـ منية السعيد: مكنش معايا غيره.. فيديو
طه جبريل: معظم قضايا الرقابة الإدارية ضبطت في حالة التلبس بالرشوة والفساد.. فيديو
صياد أفاعي يكشف سبب انتشار الثعابين بكثرة داخل منية السعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟