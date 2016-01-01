ولادة عجل برأسين في البرازيل.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو، يظهر لحظة ولادة عجل برأسين في إحدى مزارع كايابونيا البرازيلية.



وبحسب "روسيا اليوم"، حاول المزارعون إرضاع العجل من زجاجة كبيرة، لأنه كان عاجزا عن الرضاعة من أمه.



أوضح الأطباء البيطريون الذين أشرفوا على حالة العجل النادر، أن الحيوان عاش لخمسة أيام فقط بسب ضعف أعضائه منذ الولادة، لكنهم رغم ذلك استطاعوا توثيق اللحظات النادرة لحياته وإظهارها للناس ووسائل الإعلام.





