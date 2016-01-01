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معيط للمستثمرين: مصر تدعمكم وتزيل العقبات أمامكم.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:51 م
البهى عمرو
وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية رسالة للمستثمرين العرب والأجانب قائلا،« إن شاء الله هنكون بيئة صديقة للاستثمار فى مصر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة اليوم تقديم الإعلامي جمال عنايت، أن مصر ستكون بيئة مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وسنكون داعمين لكل مستثمر فى مصر.

وأشار إلى أن مصر فى الفترة الأخيرة تسعى لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين.

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