هل تقلد درة نانسي عجرم في هذه الإطلالة ؟.. صور

ظهرت الفنانة التونسية درة بفستان مشابه لفستان المطربة اللبنانية نانسي عجرم، لفت أنظار جميع متابعيهم، ومعجبي الفنانة درة بالتحديد، إلا انهم وصفوا إطلالة درة بأنها مشابهة لإطلالة نانسي عجرم، واخرين اكدوا بأن إطلالة نانسي الأفضل، ومنهم من رآى أن الإطلالة تتناسب معها بشكل كبير.





إطلالة نانسي عجرم:

ارتدت الفنانة نانسي عجرم فستانا باللون الأبيض بأكمام على شكل الوردة، وهو ما تناسب مع ثنايا جسدها المتأنقة، واعطتها إطلالة مميزة للغاية، وذلك اثناء احيائها احد حفلاتها الغنائية، وقد تركت ناسي شعرها منسدلا ليتناسب مع إطلالتها، بل إنها لم تختر ميك اب متكلف فقد اختارت وضع بعض اللمسات البسيطة، مع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها شكلا مميزا للغاية.





إطلالة درة المشابهة:

وقد ارتدت يوم أمس درة فستانا باللون الأسود من نفس الشكل ولكن بأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة قوية وأنيقة للغاية، وقد تركت درة شعرها منسدلا ولم تتزين، فقد اختارت وضع بعض اللمسات البسيطة، ومع ذلك اكتفت بوضع الكحل وأحمر الشفاه المميز، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير ومع ملامحها الرقيقة.





الفرق بين الإطلالتين:

تشابهت الإطلالاتان إلى حد كبير حيث أن درة ارتدت نفس الفستان الذى ارتدته نانسي ولكن مع اختلافات بسيطة، فقد كان الفستان باللون الأسود، بأكمام طويل، وقد ارتدت كل منهما الفستان التي يناسبها ويتلائم مع ثنايا جسدها.



