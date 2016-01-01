ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

هل تقلد درة نانسي عجرم في هذه الإطلالة ؟.. صور

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:42 ص
درة - صورة ارشيفية
درة - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت الفنانة التونسية درة بفستان مشابه لفستان المطربة اللبنانية نانسي عجرم، لفت أنظار جميع متابعيهم، ومعجبي الفنانة درة بالتحديد، إلا انهم وصفوا إطلالة درة بأنها مشابهة لإطلالة نانسي عجرم، واخرين اكدوا بأن إطلالة نانسي الأفضل، ومنهم من رآى أن الإطلالة تتناسب معها بشكل كبير.

إطلالة نانسي عجرم:
ارتدت الفنانة نانسي عجرم فستانا باللون الأبيض بأكمام على شكل الوردة، وهو ما تناسب مع ثنايا جسدها المتأنقة، واعطتها إطلالة مميزة للغاية، وذلك اثناء احيائها احد حفلاتها الغنائية، وقد تركت ناسي شعرها منسدلا ليتناسب مع إطلالتها، بل إنها لم تختر ميك اب متكلف فقد اختارت وضع بعض اللمسات البسيطة، مع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها شكلا مميزا للغاية.

إطلالة درة المشابهة:
وقد ارتدت يوم أمس درة فستانا باللون الأسود من نفس الشكل ولكن بأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة قوية وأنيقة للغاية، وقد تركت درة شعرها منسدلا ولم تتزين، فقد اختارت وضع بعض اللمسات البسيطة، ومع ذلك اكتفت بوضع الكحل وأحمر الشفاه المميز، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير ومع ملامحها الرقيقة.

الفرق بين الإطلالتين:
تشابهت الإطلالاتان إلى حد كبير حيث أن درة ارتدت نفس الفستان الذى ارتدته نانسي ولكن مع اختلافات بسيطة، فقد كان الفستان باللون الأسود، بأكمام طويل، وقد ارتدت كل منهما الفستان التي يناسبها ويتلائم مع ثنايا جسدها.

وإليكم صور الإطلالاتين، ومنهما يمكن معرفة من منهم تألقت في إطلالتها بشكل أكثر من الأخرى..
هل تقلد درة نانسي عجرم في هذه الإطلالة ؟.. صور
هل تقلد درة نانسي عجرم في هذه الإطلالة ؟.. صور
هل تقلد درة نانسي عجرم في هذه الإطلالة ؟.. صور

ترشيحاتنا

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

شاهد.. اصطياد تمساح عمره 60 عاما ووزنه 600 كجم بعد 8 سنوات من المطاردة

عادل إمام يسخر من قرار الصحة بعزف السلام الجمهوري بالمستشفيات

رشا نبيل تحرج المدير التنفيذي للجنة الأوليمبية على الهواء .. فيديو

ضجة على مواقع التواصل السعودية بسبب دمية على شكل إنسان

عفو سعودي عن العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل

الصحة: لا تراجع عن إذاعة السلام الجمهوري بالمستشفيات .. فيديو

شوبير عن انتقال كريستيانو رونالدو لـ يوفنتوس: صفقة القرن تمت

فرنسا وبلجيكا .. الديوك إلى نهائي المونديال بهدف أومتيتي .. فيديو وصور

ديل بييرو عن انضمام رونالدو: أهلا بالاختيار الأفضل

أحمد موسى يكشف حقيقة مقتل أطفال المريوطية وسرقة أعضائهم.. فيديو

زينة ترد على اتهامها بالتعدي على أسرة اجنبية بالإمارات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

موضة فساتين سواريه 2018.. صور

فيديو

محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة
والدة المتوفي بسبب اللدغ بـ منية السعيد: مكنش معايا غيره.. فيديو
طه جبريل: معظم قضايا الرقابة الإدارية ضبطت في حالة التلبس بالرشوة والفساد.. فيديو
صياد أفاعي يكشف سبب انتشار الثعابين بكثرة داخل منية السعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟