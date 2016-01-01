خالد مجاهد: الوزيرة تقف في ظهر الأطباء.. فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك أولويات ومحاور رئيسية في عمل وزارة الصحة وهي، قانون التأمين الصحي، والقضاء على قوائم الانتظار، وتطوير المستشفيات.



وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «٩٠ دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن هناك مشروعا إلى جانب المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وهو المشروع القومي لتحسين بيئة العمل.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه يجب توفير بيئة مناسبة للفريق الطبي بالمستشفيات، وتوفير سكن جيد، ومعاملة جيدة، مشيرا إلى أن الدكتور هالة زايد، هي أول وزيرة للصحة تصدر قرار بشأن حماية الأطباء من الاعتداء عليهم، وذلك من خلال إلزام المنشأة التي يعمل فيها الطبيب المعتدى عليه بالدفاع عنه.



وأكد الدكتور خالد مجاهد، أن وزيرة الصحة تتخذ حزمة من القرارات من أجل توصيل رسالة للطبيب وهي “احنا واقفين في ضهرك، وبنقدر مجهودك”.

