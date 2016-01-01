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شاهد.. اصطياد تمساح عمره 60 عاما ووزنه 600 كجم بعد 8 سنوات من المطاردة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:04 ص
صدى البلد
وكالات
اصطاد العاملون في محمية طبيعية شمال أستراليا تمساحا ضخما يبلغ وزنه 600 كيلوجرام، بعد 8 سنوات من عمليات التمشيط في المنطقة.

وبحسب "روسيا اليوم"، يبلغ طول التمساح العملاق الذي رآه السكان المحليون في نهر كاترين لأول مرة عام 2010، حوالى 4.7 متر.

ووفقا للأطباء البيطريين الذين عاينوه بعد اصطياده فإن عمر التمساح يبلغ حوالي 60 سنة.

وقال رئيس الفريق الذي كلف باصطياده منذ 8 سنوات، جون بورك: "لقد اتبعنا جميع الطرق والأساليب على مر هذه السنوات لاصطياد التمساح الذي كان من الصعب جدا الإمساك به، نظرا لحجمه الرهيب.. لقد فوجئنا به عندما اصطدناه".

وتم وضع التمساح الضخم في مزرعة خاصة بالزواحف لحمايته من الناس لأنه صيد ثمين.

وقال رئيس قسم الحياة البرية في وزارة الثقافة والسياحة في شمال أستراليا: "هذا أكبر تمساح حصلنا عليه من نهر كاترين".
شاهد.. اصطياد تمساح عمره 60 عاما ووزنه 600 كجم بعد 8 سنوات من المطاردة

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