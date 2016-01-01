طه جبريل: الرقابة الإدارية تعلن قضية الفساد بعد ثبوت الإدانة.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي طه جبريل، أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل على جمع كافة الأدلة قبل الإعلان عن أي قضية فساد نظرا لسعيها الدائم للحفاظ على سمعة الأشخاص، لافتا إلى أن إجراءات هيئة الرقابة الإدارية تكون مكتملة بنسبة 100% قبل الإعلان عن أي قضية.



وأضاف «جبريل»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «جمال عنايت» في برنامج «مصر بكره وبعده» المذاع على راديو «مصر»، أنه لم يحدث من قبل التشكيك في أي قضية تعلن عنها هيئة الرقابة الإدارية، أو تكون تلك القضية غير صحيحة، مشيرا إلى أنه من ضمن الإجراءات التي تتخذها الرقابة الإدارية في قضايا الفساد تصوير المتهم بالصوت والصورة، وجمعكافة الادلة التي تثبت إدانة المتهم.



وأوضح أنه لم يحدث نهائيا تبرئة أحد ممن تمكنت الرقابة الإدارية من ضبطهم في قضايا فساد، نظرا لاكتفاء الأدلة التي تثبت إدانة المتهم، مشيرا إلى أن إجراءات الرقابة الإدارية تتم بصورة صحيحة لضبط المتهمين واستكمال كافة الأدلة التي تدين المتهم.

