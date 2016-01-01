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عمر عصر: تمنيت أن أكون ضمن الأبطال المكرمين من الرئاسة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 11:55 م
عمر عصر، لاعب منتخب
عمر عصر، لاعب منتخب مصر للتنس الطاولة
كريم الخطيب
قال عمر عصر، لاعب منتخب مصر للتنس الطاولة، إنه لقي دعما من وزير الشباب والرياضة ووعده بالتدخل لإنهاء أزمته مع البعثة المصرية بعد قرار إيقافه بسبب العبارات المسيئة التى خرجت منه.

وأضاف "عصر" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" أنه شعر بالإحباط الشديد لأنه لم يكن ممن تم استقبالهم وتكريمهم اليوم.

وأشار لاعب منتخب مصر للتنس الطاولة، إلى أنه كان يتمني أن يكون ضمن الأبطال الذين كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه حصل على ميداليات وبطولات كثيرة من قبل باسم مصر.

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