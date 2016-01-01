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محافظات

ضبط 396 مخالفة مرافق متنوعة بأسوان

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:37 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى مدير الأمن، حملة في مجال قضايا المرافق وفرض الانضباط بالشارع.

أسفرت الحملة عن ضبط 396 مخالفة مرافق متنوعة شملت 275 حالة لرفع إشغالات بالطريق العام، و121 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخزن مجلس المدينة .

ورسخت هذه الجهود الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة ، وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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