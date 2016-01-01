نتيجة الثانوية العامة 2018.. وزير التعليم يعتمدها اليوم ويعلنها في مؤتمر صحفي غدًا.. قائمة الأوائل تشمل أكثر من 50 طالباً مجاميعهم متقاربة.. وصدى البلد ينشر أعداد الناجحين والراسبين

لم يحصل أي طالب من أوائل الثانوية العامة 2018 على مجموع 100 %

إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2018 في جميع مدارس الجمهورية صباح السبت القادم

أعلى نسبة رسوب في الكيمياء حيث بلغ عدد الراسبين 86 ألفاً 697 طالباً وطالبة





أكد خالد عبد الحكم، مدير عام الادارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2018 بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اليوم الأربعاء اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2018 وقائمة أوائل الثانوية العامة 2018 من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.





وقال "عبد الحكم" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إنه من المقرر أن تنظم وزارة التربية والتعليم غدًا الخميس مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2018 ، والإحصائيات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2018 .





من جانبه.. أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2018 بوزارة التربية والتعليم، أنه لأول مرة هذا العام، وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على أن تتضمن نتيجة الثانوية العامة 2018 ضمن قائمة الطلاب الأوائل هذا العام، طالبين من طلاب الثانوية العامة 2018 بمدارس (STEM)، وطالب أو طالبة من طلاب مدارس الدمج .





وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2018 تضم أكثر من 50 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.





وأشار المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إلى أن أنه بالنسبة لنتيجة الثانوية العامة 2018 ، فلم يحصل أي طالب من أوائل الثانوية العامة 2018 على مجموع 100 %.





وقال المصدر : أن هناك تقارب شديد بين مجاميع أوائل الثانوية العامة 2018 ، مشيرًا إلى أنه تم ترتيبهم ترتيبًا أبجديًا .





وأوضح المصدر أن نتيجة الثانوية العامة 2018 ، من المقرر أن تكون متاحة لجميع الطلاب في جميع مدارس الجمهورية صباح السبت القادم الموافق 14 يوليو 2018 .





وأضاف المصدر ، أنه من المقرر أن تكون نتيجة الثانوية العامة 2018 متاحة لجميع الطلاب في جميع مدارس الجمهورية صباح السبت القادم الموافق 14 يوليو 2018 .





وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2018 ، بعد انتهاء تصحيح المواد الاساسية :





اللغة العربية

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (556326) طالبًا.





- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (533142) طالبًا.





- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (866) طالبًا.





- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (95,8%).





- حصل (156704) طلاب/ طالبات على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (29,39%).





- حصل (152349) طالبا/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (28,58%).





- حصل (109822) طالبا/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (20,60%).





اللغة الأجنبية الأولى

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (581,138) طالبًا/ طالبة.





- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (506,891) طالبًا/ طالبة.





- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (6973) طالبًا/ طالبة.





- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (87,2%).





- حصل (149,349) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (29,46%).





- حصل (113,780) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,45%).





- حصل عدد (83,876) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (16,55%).





اللغة الأجنبية الثانية

- إجمالي أوراق المادة 541.996 ورقة.





- إجمالي عدد الطلاب الناجحين 534967 طالبًا.





- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية 106.583 طالبا.





- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام 98.7%، بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (96.9%).





- حصل 222.582 طالب وطالبة على شريحة من 90% إلى 100%، وذلك بنسبة تبلغ 41.6%.





- حصل 89841 طالبا وطالبة على شريحة من 80% إلى أقل من 90%، وذلك بنسبة تبلغ 16.7%.





- حصل 51677 طالبا وطالبة على شريحة من 70% إلى أقل من 80%، وذلك بنسبة تبلغ 9.6%.





الفيزياء

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (304.785) طالب/ طالبة.





- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (246.011) طالب/ طالبة.





- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (8322) طالبًا/ طالبة.





- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (80,7%).





- حصل (70,385) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (28,61%).





- حصل (49,737) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (20,22%).





- حصل (38,127) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (15,50%).





التاريخ

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (250,418) طالب/ طالبة.





- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (195.196) طالب/ طالبة.





- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (3343) طالب/ طالبة.





- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (77,9%).





- حصل (32,735) طالبا/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (16,77%).





- حصل (35,981) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (18,43%).





- حصل (35,697) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (18,29%).





الأحياء

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان 234,026 طالب/ طالبة.





- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (209,685) طالب/ طالبة.





- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (8100) طالب/ طالبة.





- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (89,6%).





- حصل (88,203) طلبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (42,06%).





- حصل (39,844) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (19,00%).





- حصل (26,647) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (12,71%).





الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية – التفاضل والتكامل)





- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (106,005) طالب/ طالبات.





- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (95,589) طاالب/ طالبة.





- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (2746) طالبا/ طالبة.





- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90,2%).





- حصل (32,301) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (33,79%).





- حصل (20,167) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21,10%).





- حصل (14,593) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (15,27%).





الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا - الديناميكا)





- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (103,523) طالب/ طالبة.





- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (94,075) طالب/ طالبة.





- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (3509) طلاب.





- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90,9%).





- حصل (29,224) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (31,06%).





- حصل (20,863) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,18%).





- حصل (15,062) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (16,01%).





الجغرافيا

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (231,253) طالب/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (218,670) طالب/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (15,510) طالب/ طالبة.

- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (94,6%).

- حصل عدد (82,340) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (37,65%).

- حصل عدد (48,561) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,21%).

- حصل عدد (30,698) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (14,04%).





الكيمياء

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (347,982) طالب/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (261,285) طالب/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (8230) طالب/ طالبة.

- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (75,1%).

- حصل (73,598) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (28,17%).

- حصل (49,493) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (18,94%).

- حصل (39,408) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (15,08%).





الجيولوجيا والعلوم البيئية

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (223,668) طالب/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (204,674) طالب/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (10,497) طالب/ طالبة.

- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (91,5%).

- حصل (78,022) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (38,12%).

- حصل (43,923) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21,46%).

- حصل (28,247) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (13,80%).





علم النفس والاجتماع

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (241,458) طالب/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (222,377) طالب/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (10,016) طالب/ طالبة.

- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (92,1%).

- حصل (43,526) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (19,57%).

- حصل (48,379) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21,76%).

- حصل (43,948) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (19,76%).





الفلسفة والمنطق

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (244,352) طالب/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (221,002) طالب/ طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (14,871) طالب/ طالبة.

- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90,4%).

- حصل (47,322) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (21,41%).

- حصل (45,717) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (20,69%).

- حصل (40,077) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (18,13%).





وعلم موقع "صدى البلد" من خلال النتائج المعلنة، أن أعداد الراسبين في امتحانات المواد المذكورة تتمثل فيما يلي:





* عدد الراسبين في اللغة العربية 23 ألفًا و184 طالبًا وطالبة

* عدد الراسبين في الفيزياء 58 ألفًا و774 طالبًا وطالبة

* عدد الراسبين في التاريخ 55 ألفًا و222 طالبًا وطالبة

* عدد الراسبين في اللغة الأجنبية الأولى 74 ألفًا و247 طالبًا وطالبة

* عدد الراسبين في اللغة الأجنبية الثانية 7029 طالبًا وطالبة

* عدد الراسبين في الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا - الديناميكا) : 9448 طالبا وطالبة

* عدد الراسبين في الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية – التفاضل والتكامل) : 10 آلاف 416 طالبا وطالبة

* عدد الراسبين في الأحياء : 24 ألفا 341 طالبا وطالبة

* عدد الراسبين في الجغرافيا : 12 ألفا و 583 طالبا وطالبة

* عدد الراسبين في الكيمياء : 86 ألفا 697 طالبا وطالبة

* عدد الراسبين في الجيولوجيا : 18 ألفا 994 طالبا وطالبة

* عدد الراسبين في علم النفس: 19081 طالبا وطالبة

* عدد الراسبين في الفلسفة : 23 ألفا و350 طالبا وطالبة



