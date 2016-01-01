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متحدث الصحة: الهجوم على قرار إذاعة السلام الجمهوري سخافات متوقعة.. فيديو

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:00 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
علق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بإذاعة السلام الجمهوري، وقسم الأطباء بالمستشفيات، مشيرا إلى أنه من ضمن مجموعة قرارات لإرساء القيم، وعودة ثقافة الأخلاق.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «٩٠ دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن كلمات ومعاني قسم الطبيب، تتضمن مبادئ إنسانية، تعيد ثقافة الأخلاق مرة أخرى، مشيرا إلى أن الهجوم على القرار لن يؤثر عليه، ولن يتم التراجع عنه.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن ما حدث من هجوم على قرار إذاعة السلام الجمهوري، “سخافات” وكنا نتوقعها.

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