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صياد أفاعي يكشف سبب انتشار الثعابين بكثرة داخل منية السعيد.. فيديو

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:32 ص
صدى البلد
هاني حسين
كشف يسري كوبرا، خبير في الزواحف "صياد أفاعي"، أسباب ظهور الأفاعي والثعابين في قرية منية السعيد بالبحيرة ، قائلاً: "هناك أسباب لظهور الثعابين في تلك الفترة بالتحديد، خاصة عقب خروج الثعابين من فترة السبات الشتوي".

وأضاف "كوبرا" في حواره مع الإعلامية رشا نبيل في برنامجها "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن الثعابين تشعر بالإنهاك عقب موسم السبات الشتوي ووضع البيض نتيجة لفقدان كافة الدهون المتواجدة في أجسادها.

وتابع: "الثعابين تخرج جائعة ولا تريد الهجوم على أحد ولكنها تريد استعادة ما فقدته من دهون".

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