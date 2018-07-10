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أخبار العالم

ضجة على مواقع التواصل السعودية بسبب دمية على شكل إنسان

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:06 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
تسبب فيديو جديد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا لدمية شبه بشرية لطفل رضيع داخل السوق السعودي، في ردود فعل واسعة، وذلك بسبب الشبه الكبير بينها وبين الأطفال الرضع.

ومن جانبها أجابت الهيئة العامة للجمارك السعودية، على تساؤلات العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، حول إجازة دخول هذه الدمية للمملكة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للجمارك السعودية وفق وكالة سبوتنيك الروسية إنه تم تطبيق التعليمات التي تقضي بإجازة الدمى والمانيكان، بشرط ألا تكون محتوية على مناظر فاضحة، تتنافى مع العقيدة الإسلامية، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.

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