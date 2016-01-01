هايدي موسى تتحدث عن كواليس ألبومها حنية الدنيا.. اليوم

تحل المطربة هايدي موسى ضيفة على إذاعة راديو هيتس، 88.2 FM، من الساعة 9، إلى الساعة 11 مساءً اليوم الأربعاء، للحديث عن كواليس أعمالها الفنية، منها ألبومها الأخير حنية الدنيا.





ودعت هايدي موسى جمهورها لمتابعة الحلقة، من خلال تغريدة لها على "تويتر"، قالت فيها: "استنوني بكرة ان شاء الله على #راديو_هيتس من الساعة 9 _ 11 مساء 88.2FM".



