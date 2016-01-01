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فن

هايدي موسى تتحدث عن كواليس ألبومها حنية الدنيا.. اليوم

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 04:01 ص
هايدي موسى
هايدي موسى
سعيد فراج
تحل المطربة هايدي موسى ضيفة على إذاعة راديو هيتس، 88.2 FM، من الساعة 9، إلى الساعة 11 مساءً اليوم الأربعاء، للحديث عن كواليس أعمالها الفنية، منها ألبومها الأخير حنية الدنيا. 

ودعت هايدي موسى جمهورها لمتابعة الحلقة، من خلال تغريدة لها على "تويتر"، قالت فيها: "استنوني بكرة ان شاء الله على #راديو_هيتس من الساعة 9 _ 11 مساء 88.2FM". 

يذكر أن آخر أعمال هايدي موسى الفنية كان ألبوم "حنية الدنيا"، التي تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: مدين وأحمد عبد السلام واحمد الموجى وطارق توكل وسامر ابوطالب وهشام صادق وأيمن عز وعمرو المصرى وعلاء الراوى وأسامة محرز وسلمى رشيد ومحمد شحاتة ومحمد خلف وحازم السعيد وشريف اسماعيل وأمجد معتز.

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