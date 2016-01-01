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كأس العالم

عبدالواحد السيد: جنوب سيناء لديها مواهب تحتاج لدعم من الدولة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:54 ص
صدى البلد
أكد عبد الواحد السيد، نجم الزمالك السابق ورئيس نادى جنوب سيناء أن الأهالي هناك يدعمون النشاط الكروي علي أعلي مستوي للنهوض به خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "مصر في كأس العالم" المذاع عبر فضائية "دي ام سي سبورت" أنه تواصل مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة من أجل إنشاء أكبر نادٍ في تلك المدينة معربًا عن استيائه من الدعم الذي تلقاه من جانب المحافظة وهو 70 ألف جنيه فقط بالاضافة الي مثلهم من جانب وزارة الشباب والرياضة.

وطالب السيد الدولة والإعلام بدعم جنوب سيناء ومطالبا الجهات المختصة بالموافقة على إنشاء أول نادٍ رياضي في جنوب سيناء من أجل استغلال المواهب الرياضية التي تمتلكها.

وتابع أن سكرتير محافظة جنوب سيناء قام بسحب الارض المخصصة لانشاء النادي بالرغم من موافقة المحافظة على ذلك القرار.

وأوضح ان مدينة جنوب سيناء تمتلك الكثير من المواهب تستطيع من خلالها ان تلحق بالدوري الممتاز في فترة وجيزة، بالإضافة إلى كونه استثمار رياضة جديدة داخل المحافظة.

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