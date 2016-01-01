رئيس اتحاد تنس الطاولة السابق: اللاعب عمر عصر مكافح ومجتهد

قال أدهم شرارة، رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة سابقا، إن هناك موقفاً ما تسبب في انفعال اللاعب عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة بعد قرار إيقافه، أدى إلى الحالة التي وصل لها اللاعب مؤخرًا مع البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط.





وأضاف "شرارة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" أن عصر ليس موهوبًا بالدرجة الكافية لكنه لاعب يكافح ويجتهد من أجل تحقيق هدفه.



