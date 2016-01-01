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رئيس اتحاد تنس الطاولة السابق: اللاعب عمر عصر مكافح ومجتهد

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:40 ص
صدى البلد
كريم الخطيب
قال أدهم شرارة، رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة سابقا، إن هناك موقفاً ما تسبب في انفعال اللاعب عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة بعد قرار إيقافه، أدى إلى الحالة التي وصل لها اللاعب مؤخرًا مع البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وأضاف "شرارة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم" أن عصر ليس موهوبًا بالدرجة الكافية لكنه لاعب يكافح ويجتهد من أجل تحقيق هدفه.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة سابقا، إلى أنه لابد أن يكون هناك تعامل أفضل مع المحترفين العالميين حتى لا تحدث أي مشاكل، ويجب أن نعمل علي رفع معنوياتهم لتكون دافعًا لهم في الفوز في البطولات.

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