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محافظات

رفع كفاءة الطريق السريع بالأقصر.. صور

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:09 ص
صدى البلد
شمس يونس
تابع محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق السريع مصر- أسوان الشرقي الزراعى.

قاد يوسف جلال نائب رئيس المركز حملة نظافة وإزالة إشغالات مكبرة على الطريق بداية من كمين إسنا المرورى وصولًا الى محطة السكة الحديد ، أسفرت عن إزالة جميع التعديات مع ترحيل البلدورة للخلف بمسافة 5 أمتار عرضًا ولمسافة كيلو متر طولًا لتوسعة الطريق وتحقيق السيولة المرورية.

طالب رئيس المركز الأجهزة التنفيذية بإزالة جميع التعديات على الطريق من أكشاك ومباني مقامة بالمخالفة للقانون ليظهر الطريق بالمظهر الحضارى.

رفع كفاءة الطريق السريع بالأقصر.. صور
رفع كفاءة الطريق السريع بالأقصر.. صور
رفع كفاءة الطريق السريع بالأقصر.. صور
رفع كفاءة الطريق السريع بالأقصر.. صور

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