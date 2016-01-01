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طه جبريل: معظم قضايا الرقابة الإدارية ضبطت في حالة التلبس بالرشوة والفساد.. فيديو

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:35 ص
الكاتب الصحفي طه
الكاتب الصحفي طه جبريل
محمد الصاحى
أكد الكاتب الصحفي طه جبريل، أن معظم قضايا الفساد التي أعلنت عنها هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الأخيرة، تم ضبطها في وضع التلبس بالرشوة، وهو ما يُثبت أن تلك الهيئة تعمل على جمع كافة أدلة الإدانة أثناء ضبط المتهم وقبل الإعلان عن القضية، خاصة أنه لا يوجد دليل إدانة أقوى من حالة التلبس.

وأضاف "جبريل"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «جمال عنايت» في برنامج «مصر بكره وبعده» المذاع على راديو «مصر»، أن مواقع التواصل الاجتماعي "سوشيال ميديا" تعمل على ترويج العديد من الشائعات، والتي كان آخرها الترويج لشائعة إلقاء القبض على وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء عادل لبيب، مشيرًا إلى أن بعض تلك الشائعات تهدف إلى التشويه المتعمد لسُمعة بعض الأشخاص.

وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية لن تتستر على فاسد نهائيًا بدليل ضبطها لمحافظ المنوفية قبل ذهاب الرئيس السيسي لمحافظة المنوفية بيوم واحد، مشيرًا إلى أن واقعة إلقاء القبض على رئيس مصلحة الجمارك بعد تعيينة بـ 60 يوماً فقط يؤكد أن تلك الهيئة تمارس دورها متى تأكدت من حدوث الفساد.

وأشار إلى الدور الكبير الذي تبذله هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير محمد عرفان، في ضبط جميع قضايا الفساد والتي من بينها إلقاء القبض على وزير الزراعة الأسبق، ومحافظ المنوفية، ورئيس حي الدقي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وآخرها رئيس مصلحة الجمارك.

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