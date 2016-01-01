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محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:46 ص
نادية عبده
نادية عبده
هاني حسين
قالت الدكتورة نادية عبده، محافظ البحيرة، إن هناك تحركاً سريعاً من المحافظة تجاه أي مشكلة تحدث، مضيفة: "عندما انتشرت الأفاعي داخل قرية منية السعيد ولدغت بعض الأهالي، كلفت بتشكيل لجنة من الطب الوقائي، البيطري، وزارة الصحة، البيئة والري، وتوصلنا إلى 3 طرق لحل تلك المشكلة وهم علاجات وسموم بيولوجية وميكانيكية وكيماوية.

وأضافت "عبده" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا نبيل في برنامجها "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أنه تم رفض الحل الكيماوي بسبب قرب المصارف المائية، وبالتالي تم اعتماد الحل البيولوجي والمتمثل في حقن البيض بمصل وسموم بنسب معينة.. وتم توزيع حوالي 5000 بيضة وتم وضعها في المزارع".

وتابعت: "هناك علاجات ميكانيكية تتمثل في وضع أمصال وسموم في براميل"، مضيفة: "لا يمكننا الحديث عن أن الصرف الصحي السبب في انتشار الأفاعي داخل القرية".

واستطردت: "تم إيصال شبكة الصرف الصحي لحوالي 25% من القرى داخل المحافظة".

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