خبير: الصين تلعب دوراً كبيراً وموثراً في القضية الفلسطينية

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح إن جمهورية الصين الشعبية دولة مؤثرة جدا على الصعيد الدولي، لما لها من مكانة ليس فقط من حيث عدد السكان أو العضوية الدائمة بمجلس الأمن أو اﻻقتصاد القومى بل إضافة على ذلك المكانة السياسية ذات التأثير القوى فى المعادﻻت الدولية.
وأضاف "الحرازين" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه عندما نجد الصين تتدخل وتطرح مبادرتها باتجاه تحقيق السلام واﻻستقرار والتنمية بالشرق الأوسط يأتى من خلال دورها، خاصة أنها وضعت مجموعة من المبادئ التى تعمل على تحقيقها ومن ضمنها تحقيق السلام العالمى ومواصلة التنمية والعمل للنهوض بدول العالم وخاصة النامية منها وهو ما عبر عنه الرئيس الصينى تشى جى بينج فى أكثر من مناسبة، بالإضافة لما تتمتع به الصين من علاقات مع كافة الأطراف فى المنطقة بما يؤهلها لتلعب دور الوسيط بين اﻻطراف وخاصة الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى.
وأوضح الحرازين أن هناك علاقات وثيقة بين الصين وفلسطين ممتدة عبر التاريخ ومع المنطقة العربية هذه العﻻقات ذات تأثير كبير وهو اﻻمر الذى ينطبق على العﻻقات التجارية بين الصين واسرائيل ولذلك كانت هناك مطالبات فلسطينية عدة أن تلعب الصين دورا سياسيا بارزا يساهم فى حل القضية وهو ما قامت بطرحه الصين من مبادرة وتم التأكيد عليه فى إعلان بكين الذى صدر عقب اجتماع المنتدى العربى الصينى فى بكين بحضور الرئيس الصينى ووزراء الخارجية العرب واﻻمين العام لجامعة الدول العربية، وأكد على حق الشعب الفلسطينى بالحرية واﻻستقﻻل وضرورة انهاء الصراع على اساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية واعتماد مبادرة الرئيس ابو مازن للحل التى عرضها بمجلس اﻻمن الدولى.