خبير: الصين تلعب دوراً كبيراً وموثراً في القضية الفلسطينية

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح إن جمهورية الصين الشعبية دولة مؤثرة جدا على الصعيد الدولي، لما لها من مكانة ليس فقط من حيث عدد السكان أو العضوية الدائمة بمجلس الأمن أو اﻻقتصاد القومى بل إضافة على ذلك المكانة السياسية ذات التأثير القوى فى المعادﻻت الدولية.





وأضاف "الحرازين" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أنه عندما نجد الصين تتدخل وتطرح مبادرتها باتجاه تحقيق السلام واﻻستقرار والتنمية بالشرق الأوسط يأتى من خلال دورها، خاصة أنها وضعت مجموعة من المبادئ التى تعمل على تحقيقها ومن ضمنها تحقيق السلام العالمى ومواصلة التنمية والعمل للنهوض بدول العالم وخاصة النامية منها وهو ما عبر عنه الرئيس الصينى تشى جى بينج فى أكثر من مناسبة، بالإضافة لما تتمتع به الصين من علاقات مع كافة الأطراف فى المنطقة بما يؤهلها لتلعب دور الوسيط بين اﻻطراف وخاصة الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى.



