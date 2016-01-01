شوبير يطالب المسئولين عن الرياضة باكتشاف مواهب جديدة.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير على ضرورة اكتشاف مواهب وأبطال رياضية جديدة في جميع الرياضات، لرفع اسم مصر عاليًا فى سماء المنصات العالمية وأهمها الأولمبياد.





وقال «شوبير» خلال برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»: "ميدالية واحدة تحصل عليها مصر فى الأوليمبياد بتكون حدث رياضي كبير، فمنذ أوليمبياد أثينا وحصولنا على خمس ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لم تكن لنا بصمة بعدها إلا نادرًا".



