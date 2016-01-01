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كأس العالم

شوبير يطالب المسئولين عن الرياضة باكتشاف مواهب جديدة.. فيديو

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:41 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
محمد رشاد
أكد الإعلامي أحمد شوبير على ضرورة اكتشاف مواهب وأبطال رياضية جديدة في جميع الرياضات، لرفع اسم مصر عاليًا فى سماء المنصات العالمية وأهمها الأولمبياد. 

وقال «شوبير» خلال برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»: "ميدالية واحدة تحصل عليها مصر فى الأوليمبياد بتكون حدث رياضي كبير، فمنذ أوليمبياد أثينا وحصولنا على خمس ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية لم تكن لنا بصمة بعدها إلا نادرًا".

وأكمل: "ناشد الرئيس السيسي جميع المسئولين عن الرياضة فى مصر بضرورة اكتشاف مواهب وكوادر رياضية قادرة على تشريف مصر ورفع علمها في سماء المنصات العالمية مثل الأوليمبياد وكأس العالم".

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