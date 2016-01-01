طريقة تحضير البيتزا في البيت مثل المطاعم.. وهذه هي فوائدها

تعد البيتزا من أكثر المأكولات السريعة المحببة للكبار والصغار ويفضل الكثيرون تناولها خارج المنزل لكن يمكنك فى المقابل إعدادها فى المنزل بمكونات صحية إليك طريقة تحضير البيتزل الصحية كالمحترفين وأفضل أنواع البيتزا التى يفضل تناولها وحيل سريعة لتحضيرها بمذاق المطاعم بتكلفة أقل وفوائدها الصحية عكس المتوقع لدى الكثيرون أنها من أكثر الأطعمة خطورة صحية





كل ما تحتاجين لتحضير البيتزا ووقت ومدة الطهى ..





وقت التحضير: 10 دقائق

مدة الطهي: 20-25 دقيقة





نقدم طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات الشيف علاء الشربينى مقدم برنامج لقمة هنية.

المقادير:

1 كيلو دقيق

ملعقه ملح

ملعقه سكر

ملعقه لبن بودرة

فنجان زيت زيتون

نصف لتر ماء فاتر

1 ملعقه خميرة فوريه

كوب صلصة باربيكيو=

قطع دجاج بدون جلد

كوب بصل مفروم

كوب كزبرة

كوب من شرائح الفلفل الحار

كوب من الجبن المبشور

صلصة البيتزا ½ كوب

رقائق فلفل الأحمر

ملعقة صلصة الفلفل الحلو





طريقة تحضير البيتزا..





-فى بوله نخلط السكر والملح واللبن البورده والخميرة والزيت ونقلبهم جيدا

-ثم نضع الدقيق ثم نضع الماء بالتدريج ونقلبهم مع بعض لحد ما تكون عجينه متامسكة طريقة.

- ونغطيها ونتركها فى مكان دافئ.

-يسخن الفرن إلى 175 درجة مئوية و على ورقة الخبز متوسطة الحجم توضع عجينةالبيتزا وتدهن بصوص باربيكيو وصلصة البيتزا.

- أبدئى فى وضع البصل والدجاج والكزبرة والفلفل والجبن المبشور وتخبز البيتزا في فرن مسخن لمدة 10-15 دقيقة وعندما يتم ذوبان الجبن توضع صلصة البابريكا و التوابل و شرائح الفلفل الأحمر





طربقة تحضير البيتزا الصحية





ومن جانبه أكد أستشارى التغذية العلاجية ينصح خبير التغذية العلاجية الفرنسي بأن أفضل أنواع البيتزا التي يجب اختيارها وتحضيرها البيتزا النباتية التي تعتمد على الخضراوات مع استبعاد البيتزا التي تحتوى على اللحوم وأنواع الجبن الدسمة، حيث إنها مليئة بالأملاح والابتعاد عن البيتزا المضاف إليها ألوان صناعية أو لحوم مصنعة مثل السجق





طريقة تحضير البيتزا كالمطاعم وأهم فوائدها





تقدم الشيف إلهام فتحى عضو جمعية الطهاة المصريين أهم قواعد لنجاح تحضير البيتزا فى البيت وأهم فوائدها ..





1- يجب تسخين الفرن قبل وضع البيتزا ولإكساب العجينة اللون الذهبى و الحصول على بيتزا هشة تحضيرها بإستخدام زيت الزيتون.





2-ضعي الأجبان المفضلة على سطح البيتزا لمنع احتراق الخضار عند وضعها فى الفرن وبعد الإنتهاء يفضل تقطيعها وهى ساخنة





أضرار عديدة تحملها البيتزا المعدة خارج المنزل لكن تحضيرها فى المنزل يحميك من مخاطرها الصحية وتصبح ذو قيمة غذائية عالية ومفيدة جدا للصحة.





فوائد البيتزا بعد معرفة طريقة تحضيرها..



