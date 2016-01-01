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فن

طرح تذاكر حفل محمد عبده في أبها السعودية

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 12:52 ص
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل فنان العرب محمد عبده، المقرر إقامته على مسرح المفتاحة بمدينة أبها السعودية، يوم غدٍ الخميس 19 يوليو الجاري، وذلك بدعم من هيئة الثقافة السعودية، بإشراف تركي آل الشيخ رئيس (اللجنة الفنية) بالهيئة العامة للثقافة.

وطرحت التذاكر للجمهور السعودي إليكترونيًا، إذ يتم تنظيم الحفل تحت شعار «الصيف_في_أبها»، تحت رعاية هيئة الثقافة بالسعودية. 

كما ينتظر أن يحيي محمد عبده حفل غنائي آخر، غدًا الخميس 12 يوليو بمشاركة الفنان عبدالله الرويشد في سوق عكاظ بالسعودية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "سوق عكاظ" بمدينة الطائف.

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