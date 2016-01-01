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فن

روتانا تطرح تذاكر حفلة وعد وهند في أبها

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل المطربة السعودية وعد، والمطربة البحرينية هند، المقرّر إقامته على مسرح المفتاحة بمدينة أبها السعودية، يوم الخميس 20 يوليو الجاري، وذلك بدعم من هيئة الثقافة السعودية، بإشراف تركي آل الشيخ رئيس (اللجنة الفنية) بالهيئة العامة للثقافة.

وطرحت التذاكر للجمهور السعودي إليكترونيًا، إذ يتم تنظيم الحفل تحت شعار «الصيف_في_أبها»، تحت رعاية هيئة الثقافة بالسعودية. 

ويقام هذا الحفل بحضور نسائي فقط، وفقًا لما حددته هيئة الثقافة السعودية، ويعد هذا أول حفل يجمع بين السعودية وعد، وهند البحرينية أو (فراشة الخليج) كما تُلقب.
روتانا تطرح تذاكر حفلة وعد وهند في أبها

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