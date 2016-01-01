محمد ممدوح هاشم يشبه فريق اليد بـ مونبيليه الفرنسي بنادي الزمالك

قال محمد ممدوح هاشم، لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد والمحترف في صفوف نادي مونبيليه الفرنسي، إن الفريق الذي يلعب له وهو الفريق الفرنسي الوحيد الذي حقق دورى أبطال أوروبا، مشددا على أن هناك 4 لاعبين مصريين في كرة اليد محترفين في الخارج.





وأضاف "هاشم" خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أنه يعتبر نادي مونبلييه الفرنسي هو نادى الزمالك في فرنسا في كرة اليد، مشددا على أنه كان يتمنى أن يتم تسليط الضوء عليه عقب فوزه ببطولة دورى ابطال اوروبا.



