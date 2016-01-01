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فن

محمد رمضان يحيي الذكرى الثالثة لرحيل عمر الشريف

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
سعيد فراج
حرص الفنان محمد رمضان على إحياء ذكرى رحيل الفنان العالمي الراحل عمر الشريف التي توافق اليوم الأربعاء 11 يوليو، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر. 

وقال محمد رمضان في تغريدته: "الْيَوْمَ الذكرى الثالثة لرحيل النجم المصري العالمي #عمر_الشريف اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناتك"، وذلك تقديرًا منه على إشادة عمر الشريف به قبل أن يرحل. 

يُذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الفنية، كان مسلسل "نسر الصعيد" الذى شاركه البطولة فيه سيد رجب ودرة وعائشة بن أحمد وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج ياسر سامي.

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