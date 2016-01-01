شوبير: لوريس حجز جائزة أفضل حارس في كأس العالم.. فيديو

توقع الإعلامي أحمد شوبير حصول هوجو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم على جائزة الأفضل فى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.





وقال «شوبير» فى تصريحاته خلال برنامجه المذاع على قناة «صدى البلد»: "أتوقع ان يحصل حارس فرنسا هوجو لوريس على جائزة أفضل حارس فى كأس العالم، بعد التصديات الرائعة خلال مباراة بلجيكا والمساهمة الفعالة في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية".





وأضاف: "كلا الحارسين فى مباراة فرنسا وبلجيكا يستحقان الأفضل فى المباراة والبطولة، بعد مساهمة كورتوا حارس مرمى الشياطين الحمر فى بلوغ منتخب بلاده الى دور نصف النهائي وبالتحديد بعد تصديه لأكثر من كرة صعبه أمام فرنسا ومن قبل فى مباراة دور الثمانية أمام البرازيل".



