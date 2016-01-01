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أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الأعلى للآثار يفجر مفاجأة حول اكتشاف مدينة أثرية بالمنيا على يد لصوص.. وشهود عيان يكشفون حقيقة سرقة أعضاء أطفال المريوطية

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
البهى عمرو
تناولت برامج «توك شو»، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة.

الأعلى للآثار يفجر مفاجأة حول اكتشاف مدينة أثرية بالمنيا على يد لصوص.. فيديو


أحمد موسى يكشف حقيقة مقتل أطفال المريوطية وسرقة أعضائهم.. فيديو


شهود عيان يكشفون حقيقة سرقة أعضاء أطفال المريوطية.. فيديو

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