أبرز 10 فيديوهات في التوك شو.. الأعلى للآثار يفجر مفاجأة حول اكتشاف مدينة أثرية بالمنيا على يد لصوص.. وشهود عيان يكشفون حقيقة سرقة أعضاء أطفال المريوطية

تناولت برامج «توك شو»، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة والمميزة بجانب المُداخلات الهاتفية لكبار مسؤولي الحكومة والشخصيات العامة.



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