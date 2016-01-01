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أخبار العالم

مقتل زعيم حزب سياسي و11 من أنصاره في تفجير انتحاري بباكستان

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:09 ص
صدى البلد
حسن محرم
قتل زعيم حزب سياسي و11 من أنصاره وأصيب 35 آخرين، في تفجير انتحاري استهدف فعالية انتخابية بمدينة بيشاور.

ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن بيان للشرطة أن 12 قتلوا في تفجير انتحاري في مدينة بيشاور، غربي باكستان، بينهم زعيم حزب يدعى "عوامي".

ولفتت الشرطة إلى أن الانتحاري استهدف تجمعا للسياسي، هارون أحمد بيلور، المرشح عن حزب عوامي الوطني العلماني لمقعد في البرلمان الأقليمي، موضحة أن نجل بيلور من بين المصابين في الهجوم.

ويأتي هذا التفجير بعد كلمة للمتحدث باسم الجيش الباكستاني حذر من تهديدات أمنية قبل الانتخابات المقررة في 25 يوليو.

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