مقتل زعيم حزب سياسي و11 من أنصاره في تفجير انتحاري بباكستان

قتل زعيم حزب سياسي و11 من أنصاره وأصيب 35 آخرين، في تفجير انتحاري استهدف فعالية انتخابية بمدينة بيشاور.





ونقلت وكالة "فرانس برس" الفرنسية عن بيان للشرطة أن 12 قتلوا في تفجير انتحاري في مدينة بيشاور، غربي باكستان، بينهم زعيم حزب يدعى "عوامي".





ولفتت الشرطة إلى أن الانتحاري استهدف تجمعا للسياسي، هارون أحمد بيلور، المرشح عن حزب عوامي الوطني العلماني لمقعد في البرلمان الأقليمي، موضحة أن نجل بيلور من بين المصابين في الهجوم.



