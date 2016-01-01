ضبط كميات من الأدوية المهربة في حملة لصحة الدقهلية بالسنبلاوين

شنت لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بالإدارة الصحية بالسنبلاوين حملة مفاجئة على إحدى الصيدليات التابعة لمركز السنبلاوين بناء على توجيهات الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للتأكد من إحكام الرقابة على سوق الدواء المصرية وضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين.





حيث أسفر التفتيش عن ضبط عدد (39) صنفاً وهي عبارة عن أصناف مهربة وغير مسجلة بوزارةالصحة المصرية ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها داخل جمهورية مصر العربية، كما تم ضبط عدد 37 فيال depoprovera وهو صنف خاص بوزارة الصحة والسكان ومخالف للمادة 1 من قانون 10 لسنة 1967 (قانون الهيئة العامة للتأمين الصحي).





وتم ضبط عدد 4 علب ميزوتاك وهو صنف خاص بوزارة الصحة وهذا مخالف للكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2015. كما تم ضبط عدد 2 شريط cytotec بكل شريط 14 قرصا وهو صنف مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة كما انه غير مصرح بتداوله بالصيدليات.



