عادل إمام يسخر من قرار الصحة بعزف السلام الجمهوري بالمستشفيات

قال الفنان عادل إمام، إنه مندهش من تصريح وزيرة الصحة بعزف السلام الجمهوري في المستشفيات، متسائلاً: "أنا لا أعرف أهمية السلام الجمهوري للأطباء في المستشفيات؟!".





وأضاف "إمام" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة "دريم"، أن المستشفيات لا تحتاج للسلام الوطني لكن تحتاج لتقديم خدمة علاجية جيدة للمرضى.





وتابع الزعيم مازحًا: "يعني كل عيان يدخل المستشفى هنعزف السلام الجمهوري.. طيب والمريض اللي يخرج هنعزف إيه بقى، مضيفا: "هو كل واحد هيفتح مطعم هنعزف السلام الجمهوري".



