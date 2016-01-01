نائب: مواقع التواصل غير كافية للترويج السياحي

أشاد النائب حسين حسن، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، بفكرة إطلاق أول قناة مصرية متخصصة فى القطاع السياحي على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، إذ تعتبر خطوة جيدة للترويج للمعالم السياحية التى تتمتع بها مصر، غير أنه لا يمكن الاعتماد عليها أو على السوشيال ميديا عامة اعتمادًا كليًا فى تنمية القطاع السياحي وجذب السياح، وذلك لتركيزها على الأشخاص لا المجتمعات، على حد قوله.





وأكد "حسن" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الإعلام الحكومى والخاص هو العامل الأهم فى الترويج لمنشآتنا السياحية، والتى تفتقد كثيرًا ﻹعلام قوي يروج لها، فضلاً عن تدنى دور مكاتب العلاقات العامة فى إدارة وترويج السياحة المصرية، رغم الإمكانيات السياحية الهائلة التى تتمتع بها مصر، أبرزها امتلاك أكثر من ثلث آثار العالم.





وعبر عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان عن استيائه من الطريقة التى يدار بها القطاع السياحي، ومن تداخل المؤسسات الأخري فى عملها، الأمر الذي أدى إلى ركود القطاع وتدهوره وتدنى الواردات منه، بالمقارنة بدول أخرى عربية مثل المغرب وتونس ولبنان، على الرغم من عدم امتلاكها نفس إمكانياتنا، إلا أنها تتمتع بإدارة جيدة استطاعت من خلالها تنمية القطاع وجذب أكبر عدد من السياح.





وتابع النائب: التفرقة بين وزارات الآثار والسياحة والطيران المدني، خلق نوع من الفوضى إلى حد ما بالقطاعات الثلاثة، وأدى إلى تداخل عملهم، مطالبا بأن تدمج هذه الوزارات فى وزارة واحدة، لاسيما أنها تتشابه فى وظائفها وعملها كثيرا.



