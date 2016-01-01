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توك شو

صحة المنوفية تعلق على بتر ذراع طفلة بسبب خطأ طبي

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 07:01 ص
الدكتور نصيف حفناوي
الدكتور نصيف حفناوي
توك شو
علّق الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على بتر ذراع طفلة بسبب خطأ طبي في أحد مستشفيات المحافظة، قائلًا: "أبلغنا النيابة الإدارية وحولنا طاقم المستشفى للتحقيق".

وتابع "حفناوي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن: "بتر ذراع الطفلة كان بسبب خطأ في تركيب الكانيولا، وربنا يصبر أهلها، ولن نسكت، وهناك مشاكل كبيرة جدًا في المستشفى، وتم تشكيل لجان مشتركة لمحاسبة المسؤولين".

وتابع: "البنت حالتها مستقرة، وتم تنفيذ عملية بتر أمس في الكوع، والموضوع سبب مشكلة نفسية لنا وللعائلة وربنا يصبر أهلها".

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