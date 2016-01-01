صحة المنوفية تعلق على بتر ذراع طفلة بسبب خطأ طبي

علّق الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على بتر ذراع طفلة بسبب خطأ طبي في أحد مستشفيات المحافظة، قائلًا: "أبلغنا النيابة الإدارية وحولنا طاقم المستشفى للتحقيق".





وتابع "حفناوي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، أن: "بتر ذراع الطفلة كان بسبب خطأ في تركيب الكانيولا، وربنا يصبر أهلها، ولن نسكت، وهناك مشاكل كبيرة جدًا في المستشفى، وتم تشكيل لجان مشتركة لمحاسبة المسؤولين".



