نائب: السياحة قطاع قومي وليس وظيفة الوزير فحسب

عبّر النائب محمد عبده، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، عن استيائه من إهمال الحكومة والإعلام للقطاع السياحي، وعدم وجود خطة واضحة من الحكومة لتنمية القطاع.





وثمّن "عبده" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إطلاق قناة متخصصة بالشأن السياحي عبر الانستجرام، مؤكدًا على أنه أول من طالب بإنشاء قناة متخصصة لتوعية الناس بالقطاع السياحي ودوره فى إحداث تقدم ملحوظ للاقتصاد المصري، والترويج للمنتجعات السياحية والآثار التى نمتلكها، منتقدًا الأداء الإعلامى المتواضع فى الترويج للسياحة.





وناشد عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، الدولة بتكثيف جهودها لتنمية قطاع السياحة، والذي إن لاقى الاهتمام الذي يليق به ستعود على الدولة بدخل يتعدى الـ 100 مليار جنية، مضيفا أن القطاع السياحي ليس من وظائف واهتمام وزير السياحة فحسب، لكنه قطاع قومي يجب أن يحظى على اهتمام الرئيس السيسي وأن يضعه على رأس اهتماماته.



