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يارا بي راشد بإطلالة سيئة تثير ضجة.. صور

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 01:24 ص
صدى البلد
علا أحمد
انتقد عدد كبير من رواد مواقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" يارا بي راشد، والتى ظهرت في إحدي المناسبات بفستان باللون الأبيض والأسود وهو ما منحها إطلالة غير مناسبة فاختيار التصميم لم يكن مناسباً لإطلالاتها التي اعتاد محبوها عليها.

فاختارت يارا الظهور بفستان مكشوف من الأعلى وهو ما منحها جاذبية، ولكنها افتقدت أناقتها التي اعتدنا عليها بها، ولكن كانت يارا موفقة في اختيار الماكياج الخاص بها، وكذلك تسريحة الشعر.

واختارت يارا اكسسورات بسيطة ولكنها لم تكن متماشية كثيرا مع الفستان وهو ما أثار ضجة من قبل محبيها كونها من المعروف عنها أنها موفقة دائمًا في اختياراتها.

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يارا بي راشد بإطلالة سيئة تثير ضجة.. صور
يارا بي راشد بإطلالة سيئة تثير ضجة.. صور

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