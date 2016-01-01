عمر جابر يقترب من الانضمام إلى بيراميدز

اقترب المحترف الدولي المصري عمر جابر، من الانضمام إلى صفوف نادي الأهرام "بيراميدز"، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وتسعى إدارة نادي بيراميدز إلى شراء عقد عمر جابر من نادي بازل السويسري وإنهاء إعارته إلى نادي لوس أنجلوس الأمريكي وذلك للظفر بخدماته خلال الموسم المقبل.





وسبق أن أكد والد عمر جابر أن إدارة نادي بيراميدز تفاوض نجله منذ فترة وأن اللاعب اقترب من الموافقة على عرض النادي الوافد الجديد على الدوري المصري.



