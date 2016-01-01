شاب يروي تفاصيل اعتداء الكلاب المفترسة عليه بحلوان.. فيديو

روى أحمد عزت، الشاب المعتدي عليه من الكلاب المفترسة، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه، والهدف من تصويره ونشر فيديو الاعتداء على مواقع الاجتماعي.
وقال "عزت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء" المُذاع على قناة "دريم" إن الواقعة حدثت في منطقة المشروع بحلوان بسبب سؤاله عن أحد أصدقائه، ليشتري هاتفاً جديداً وتفاجأ بشخص أوقفه ليشغله حتى يُضلله ويأخذ أمواله.
وأضاف الشاب المعتدي عليه من الكلاب المفترسة، أن المتهين 4 شباب قاموا بربطه بالحبال وسرقوا أمواله واحتجزوه داخل شقة، مضيفًا أن المتهمين اعتدوا عليه وأطرحوه أرضًا وأخذوا منه كل شيء كان معه، وقاموا بتصويره بكاميرا الموبايل فيديو وأطلقوا عليه كلاباً مفترسة مما اأدى لإصابته في أماكن متفرقة في جسده، مشيرًا إلى أن المتهمين اتهموه كذباً بأنه جاء ليشتري مخدرات وهذا غير صحيح.