شاب يروي تفاصيل اعتداء الكلاب المفترسة عليه بحلوان.. فيديو

روى أحمد عزت، الشاب المعتدي عليه من الكلاب المفترسة، تفاصيل واقعة الاعتداء عليه، والهدف من تصويره ونشر فيديو الاعتداء على مواقع الاجتماعي.





وقال "عزت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساء" المُذاع على قناة "دريم" إن الواقعة حدثت في منطقة المشروع بحلوان بسبب سؤاله عن أحد أصدقائه، ليشتري هاتفاً جديداً وتفاجأ بشخص أوقفه ليشغله حتى يُضلله ويأخذ أمواله.



