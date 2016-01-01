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محافظات

ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب علي الشباب راغبي العمل بسوهاج

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:45 ص
صدى البلد
خالد رياض
تمكن ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبل بسوهاج، من إلقاء القبض علي تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "مقري ومؤذن وعامل" لنصبهم علي عدد كبير من الشباب بمختلف محافظات مصر وتقاضي مبالغ مالية منهم إدعاء تعيينهم في الجهات الحكومية. 

كان اللواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقي إخطارا من العقيد صلاح ابو سحلي، مدير إدارة مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي بورود بلاغ من "زين الدار.ح.أ" ربة منزل وتقيم ارمنت الأقصر بقيام 3 أشخاص بالنصب عليها وحصولهم علي مبلغ 1600 جنيه نظير تعيين ابنها وزوجته، في مصانع السكر.

تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين من التحريات أن وراء الواقعة كل من رشدي.ع.م، 54 عاما، مقرئ ويقيم حجازة قبلي محافظة قنا وله محل إقامة آخر بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، والسيد.ع.م.أ، 58 عاما عامل بمسجد يقيم دائرة مركز العسيرات، و"حسن.ع.س" 47 عاما مؤذن بمسجد ويقيم دائرة مركز العسيرات.

وتبين قيام المتهمين بالنصب والاحتيال علي الشباب راغبي العمل في الجهات الحكومية المختلفة، عن طريق الاتصال بهم تليفونيا وادعائهم بأنهم مديرون بالشركات الحكومية وقدرتهم علي تعيين الشباب نظير مبلغ 800 جنيه رسوم طلب التعيين، وتلقيهم تلك المبالغ بالحوالات البريدية بأسمائهم وتبين من الفحص الأولي أن المتهمين استولوا علي 400 الف جنيه من الشباب ويجري تتبع باقي الحوالات الواردة للمتهمين.

وتمكن الرائد محمود المصري، مفتش مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي من القبض علي المتهمين، وتبين من التحريات أم المتهمين تمكنوا من النصب علي مئات الشباب في اغلب محافظات مصر، تحرر محضر بالواقعة برقم 1254 إداري مركز العسيرات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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