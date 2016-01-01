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حوادث

مصادر أمنية: معاينة جثث أطفال المريوطية بينت عدم سرقة أعضائهم

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:05 ص
صدى البلد
مني حسين - أحمد مهدي
أكدت مصادر أمنية أن مناظرة النيابة العامة لجثث أطفال المريوطية الثلاثة أكدت عدم وجود سرقة أعضاء بشرية منها، حيث لم يتبين شق بالبطن أو آثار عمليات جراحية. 

وأضافت المصادر أن الجثث الثلاث في حالة تعفن وأن توقيت الوفاة يرجح منذ أيام أدي إلى انفجار الجثث ما يبرر خروج لجزء من الأمعاء كما أن الحالة التي ظهرت عليها الجثث من كسو اللون الأسود لعموم الجسد ربما يعود إلي الوفاة منذ أيام أو آثار حرق وهو ما سيحدده الطب الشرعي. 

وأشارت المصادر إلي أن مناظرة النيابة العامة لم يتضح منها إصابات، ولذلك تتعدد أسباب الوفاة ما بين إما الخنق أو التعذيب والضرب حتي الموت أو القتل بالسم وهو ما سيحدده التقرير النهائي للصفة التشريحية. 

كانت كشفت التحريات والمعاينات الأولية في واقعة العثور علي جثث 3 أطفال بجوار فندق سياج بالمريوطية أن الضحايا تتراوح أعمارهم بين عامين و4 أعوام. 

وأسفرت مناظرة النيابة الأولية للجثث عن عدم وجود آثار ذبح أو جراحات لاستئصال أعضاء بشرية وتجري حالياً التحريات والتحقيقات لتحديد هوية الضحايا. 

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بكتابة تقرير وافٍ حول أسباب الوفاة وتوقيتها، فيما طلبت النيابة تحريات البحث الجنائي حول الواقعة للتوصل الي هوية المجني عليهم والجناة. 

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها لسرعة كشف غموض الجريمة. 

انتقل فريق من رجال البحث الجنائي لفحص البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول موقع العثور على الجثث.

تم إخطار اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات فى الواقعة لكشف غموض الحادث والتوصل إلى الجناة.

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