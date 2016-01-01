ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

اليوم.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمحيطات

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:54 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
تنظم مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، وذلك الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، بقاعة الأوديتوريوم بمدخل مكتبة الإسكندرية.

وتتضمن الاحتفالية محاضرة وعرض فيلم حول موضوع اليوم العالمي للمحيطات لهذا العام وهو منع التلوث البلاستيكي وتشجيع الحلول التي تحافظ على صحة المحيطات.

كما يصاحب الاحتفالية معرضًا لأهم الأجهزة التي تستخدم في قياس مستويات التلوث في البحار والمحيطات، وأهم الخرائط المستخدمة في المجالات البحثية في علوم البحار، وكذلك معرضًا لأهم الخرائط والكتب من مقتنيات مكتبة الخرائط عن موضوع الاحتفالية.

وقد تم اختيار موضوع منع التلوث البلاستيكي لاحتفالية هذا العام نظرًا لأن الإنسان يتسبب في 80% من التلوث في المحيط، حيث ينتهي مطاف 8 ملايين طن من البلاستيك سنويًا في المحيط، مما يؤدي إلى فساد الحياة البرية، ومصايد الأسماك، والسياحة. 

وبحسب المعلومات فإن التلوث البلاستيكي يؤدي إلى خسارة مليون من طيور البحر و100 ألفًا من الثدييات البحرية في السنة. ويكلف البلاستيك 8 بليون دولار من الأضرار التي تلحق بالنظم الإيكولوجية البحرية كل عام.

وتأتي هذه الاحتفالية انطلاقًا من حرص مكتبة الخرائط بمكتبة الاسكندرية على نشر الوعى بالحفاظ على البيئة، وإبراز الاختلافات المكانية للتنوع البيولوجي والحيوي في البيئات المتباينة. وتشغل البحار والمحيطات المساحة الأكبر من كوكبنا، وتفرض هذه المساحة الهائلة تحديًا أساسيًا أمام الإنسان للحفاظ عليها نظيفة آمنة. 

ويتواكب الحفاظ على البيئة البحرية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تتطلب حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام.

ترشيحاتنا

مشاهدة البث المباشر من مباراة فرنسا وبلجيكا في الدور 4 اونلاين من اليوتيوب

أحمد موسى يكشف حقيقة مقتل أطفال المريوطية وسرقة أعضائهم.. فيديو

صياد أفاعي يكشف سبب انتشار الثعابين بكثرة داخل منية السعيد.. فيديو

كارثة.. الكاتشب يهدد حياتك بالوفاة.. وطريقة طبيعية لتحضيره بالمنزل

كريستيانو رونالدو حدوتة بطولات .. لعب 438 مباراة مع الملكي وأحرز 450 هدفا.. وحطم جميع الأرقام القياسية

نبيل الحلفاوي عن مباراة فرنسا وبلجيكا: خيبت الآمال

شوبير عن انتقال كريستيانو رونالدو لـ يوفنتوس: صفقة القرن تمت

يوفنتوس يجني ثمار صفقة انتقال كريستيانو رونالدو

فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور

مصدر أمني: تكبيل رجل شرطة لسائق تاكسي واقعة تعود إلى 2015

اليوم.. مؤتمر صحفي بجامعة الأزهر لكشف ملابسات حريق الحسين

عمر جابر يقترب من الانضمام إلى بيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني البحيري يتألق بتصميمات فساتين زفاف في فرنسا.. صور

حقيبة الوسط تعود وبقوة في موضة صيف 2018.. صور

هاني البحيري يثير ضجة بعرض أزياء في فرنسا.. صور

هشام مصور خطوبة شقيق محمد صلاح: احترام خصوصية النجوم هي الأهم

موضة فساتين سواريه 2018.. صور

فيديو

محافظ البحيرة: علاجات بيولوجية للقضاء على الأفاعي.. فيديو
سيناريوهات متعددة وجريمة واحدة.. جثامين 3 أطفال تفجر شائعات عديدة بين المواطنين.. صدى البلد يكشفها ويواجه رجال التحقيقات بها.. ومصادر تنفيها وتؤكد: DNA والكاميرات يكشفان الحقيقة
والدة المتوفي بسبب اللدغ بـ منية السعيد: مكنش معايا غيره.. فيديو
طه جبريل: معظم قضايا الرقابة الإدارية ضبطت في حالة التلبس بالرشوة والفساد.. فيديو
صياد أفاعي يكشف سبب انتشار الثعابين بكثرة داخل منية السعيد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟

ماهي توقعاتك لمباراة انجلترا وكرواتيا؟