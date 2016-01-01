اليوم.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للمحيطات

تنظم مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات، وذلك الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، بقاعة الأوديتوريوم بمدخل مكتبة الإسكندرية.





وتتضمن الاحتفالية محاضرة وعرض فيلم حول موضوع اليوم العالمي للمحيطات لهذا العام وهو منع التلوث البلاستيكي وتشجيع الحلول التي تحافظ على صحة المحيطات.





كما يصاحب الاحتفالية معرضًا لأهم الأجهزة التي تستخدم في قياس مستويات التلوث في البحار والمحيطات، وأهم الخرائط المستخدمة في المجالات البحثية في علوم البحار، وكذلك معرضًا لأهم الخرائط والكتب من مقتنيات مكتبة الخرائط عن موضوع الاحتفالية.





وقد تم اختيار موضوع منع التلوث البلاستيكي لاحتفالية هذا العام نظرًا لأن الإنسان يتسبب في 80% من التلوث في المحيط، حيث ينتهي مطاف 8 ملايين طن من البلاستيك سنويًا في المحيط، مما يؤدي إلى فساد الحياة البرية، ومصايد الأسماك، والسياحة.





وبحسب المعلومات فإن التلوث البلاستيكي يؤدي إلى خسارة مليون من طيور البحر و100 ألفًا من الثدييات البحرية في السنة. ويكلف البلاستيك 8 بليون دولار من الأضرار التي تلحق بالنظم الإيكولوجية البحرية كل عام.





وتأتي هذه الاحتفالية انطلاقًا من حرص مكتبة الخرائط بمكتبة الاسكندرية على نشر الوعى بالحفاظ على البيئة، وإبراز الاختلافات المكانية للتنوع البيولوجي والحيوي في البيئات المتباينة. وتشغل البحار والمحيطات المساحة الأكبر من كوكبنا، وتفرض هذه المساحة الهائلة تحديًا أساسيًا أمام الإنسان للحفاظ عليها نظيفة آمنة.



