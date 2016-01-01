ضبط 10.5 طن أطعمة مجهولة المصدر بحملة تموينية بدمنهور.. صور

شنّت إدارة تموين مركز دمنهور برئاسة المحاسب محمد عابدين حملة تموينية للرقابة على الأسواق والتصدى لمهربى السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة.





وأسفرت الحملة عن: ضبط كمية كبيرة من اللحوم المجمدة المستوردة المنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.. وذلك بإحدى الثلاجات غير المرخصة، وضبط 300 صفيحة أجبان مجهولة المصدر بإجمالي وزن 6 أطنان وذلك داخل ثلاجة بالطريق الزراعي السريع.





كما تمكنت الحملة من ضبط 50 صفيحة قشطه تزن حوالي واحد طن، وعدد 40 قرص جبن رومي تزن حوالي نصف طن وكلها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تدل علي مصدرها أو منشأها وذلك داخل إحدى الثلاجات غير المرخصة ولا ترسل إخطارا شهريا بحركة تداول السلع الغذائية داخلها.





وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 300 كرتونة زيت طعام بإجمالي وزن 3 أطنان وستمائة كجم بحوزة أحد التجار التموينيين بناحية نديبه لم يستطع إثبات ملكيته لها ولم يقدم أي فواتير تدل علي مصدرها.. ومعها كمية كبيره من الفوارغ البلاستيك وأغطية الزجاجات ولفات الكراتين الجديده التي لم تستخدم مما يدل علي القيام بإعادة تعبئتها.



